Di Gennaro: «Calhanoglu giocatore totale! Asllani? Non vorrei una cosa»

Calhanoglu è senza dubbio uno dei grandi protagonisti della rinascita dell’Inter e per di più in un ruolo non suo. Antonio Di Gennario, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, tesse le lodi del centrocampista turco ma nello stesso spera in Asllani. Di seguito le sue dichiarazioni

TOTALE – Hakan Calhanoglu si è caricato l’Inter sulle spalle nel ruolo che solitamente ricopre Marcelo Brozovic. La rinascita nerazzurra passa sicuramente dai suoi piedi di ‘giocatore totale’, come lo definisce Antonio Di Gennaro: «Calhanoglu è un giocatore totale, ha due piedi incredibili, qualità e corre. Chiaramente deve dare anche un minimo di equilibrio alla squadra in quel ruolo però lo può fare benissimo perché Brozovic è infortunato e Asllani non vorrei che quell’errore clamoroso al Camp Nou possa avergli creato problemi, anche perché secondo me merita. Ora forse Inzaghi non si fida di lui e Calhanoglu gli ha dato risposte importanti. Pirlo ha iniziato da trequartista ed è diventato in quel ruolo uno dei più forti al mondo, ma tanti altri lo hanno fatto, mi viene in mente Pizarro per esempio».

SPERANZA FUTURA – Di Gennaro prosegue parlando di chi potrà ricoprire quella zolla di campo in futuro: «Per ora è la scelta giusta ma per il futuro mi auguro Asllani perché in prospettiva è uno dei più forti. Quell’errore al Camp Nou è stato abbastanza rilevante, non vorrei abbia pagato per questo ma per certi aspetti ci sta perché l’allenatore si affida ad un uomo di esperienza. Mi pare piaccia anche a Calhanoglu quel ruolo, se devi arretrare di 20 metri deve piacerti. Mi sembra lo abbia preso con la giusta mentalità».