Di Gennaro: «Barella-Tonali? Uno delle qualità di Verratti l’Italia non ce l’ha»

Di Gennaro fra Barella e Tonali sceglie… Verratti. L’ex centrocampista, nel post partita Rai del terribile Irlanda del Nord-Italia 0-0 (vedi articolo), fa notare come l’assenza del giocatore del PSG sia stata troppo pesante.

RIPARAZIONE – Per Antonio Di Gennaro l’Italia, dopo il flop di stasera, dovrà resettare tutto: «C’è tempo, perché da qui a marzo bisogna vedere le condizioni di molti calciatori. Normale che ora si dica che mancano gli assenti, ma l’Italia non ha un sostituto di uno con le qualità di Marco Verratti. Se non gioca Nicolò Barella può giocare Sandro Tonali o Bryan Cristante, ma un giocatore con le qualità di Verratti in questa squadra non ce l’ha nessuno».