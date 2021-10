Di Gennaro: «Barella, sufficienza piena in Italia-Belgio. Grandissimo gol»

Antonio Di Gennaro, commentatore Rai ed ex giocatore, ha parlato della prestazione di Nicolò Barella in Italia-Belgio, aperta da un suo grandissimo gol dopo neanche un minuto da inizio ripresa.



ANCORA IN GOL! – Questo il giudizio di Antonio Di Gennaro sulla prestazione di Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter ha condito la sua prova con un bellissimo gol al volo, al 46′ di Italia-Belgio ieri pomeriggio a Torino: «Barella ha fatto un primo tempo un po’ opaco, ma poi si è riscattato con un grandissimo gol e un secondo tempo in crescendo. Questo gli è valso anche in Italia-Belgio una sufficienza piena».