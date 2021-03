Di Gennaro: «Barella potrebbe migliorare il centrocampo della Juventus»

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista di “Raisport”, ha analizzato il rendimento di Nicolò Barella, con la maglia dell’Inter, proponendolo come rinforzo di mercato per il centrocampo della Juventus

TOP PLAYER – Nicolò Barella è tra i calciatori italiani in rampa di lancio, nonostante le ultime uscite con la nazionale di Roberto Mancini non siano state esaltanti (vedi articolo). Ai microfoni di “Radio Bianconera”, Antonio Di Gennaro ha suggerito alla Juventus un colpo di mercato per migliorare il suo centrocampo: «Nicolò Barella, senza dubbio. E poi direi anche Manuel Locatelli. Barella è migliorato tantissimo nelle ultime due stagioni e giocare ad alti livelli lo ha aiutato. Anche Locatelli è cresciuto molto. Tolti questi due, non vedo giocatori azzurri che possano rinforzare davvero la Juventus».