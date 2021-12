Di Gennaro: «Barella? Miglior centrocampista italiano. Sempre più leader»

Di Gennaro, ex giocatore e commentatore TV, ha fatto il classico riepilogo di fine anno. Intervenuto a TMW Radio ha sottolineato come Barella sia stato uno dei protagonisti del 2021.

RIEPILOGO – Antonio Di Gennaro ha parlato così sui migliori del 2021: «Miglior portiere Gianluigi Donnarumma, miglior difensore Giorgio Chiellini, che quando è in forma è il migliore di tutti. Miglior centrocampista italiano Nicolò Barella perché ha fatto una crescita incredibile, è sempre più leader. Quello straniero direi Paul Pogba, è uno dei più forti in Europa, altrimenti Jorginho per quello che ha fatto nell’anno. Attaccante direi Robert Lewandowski insieme a Erling Haaland».