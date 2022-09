Di Gennaro avvisa: «L’Inter a Plzen rischia, motivo. Si scelga un portiere!»

Antonio Di Gennaro, in collegamento su Tmw radio, ha parlato della trasferta in Repubblica Ceca con l’Inter impegnata tra poche ore a Plzen contro il Viktoria. Poi una considerazione sul portiere

TENUTA FISICA − Di Gennaro avvisa l’Inter sulla trasferta in Repubblica Ceca: «In campo europeo si rischia sempre. Il Bayern Monaco è di un altro livello al momento, ma squadre come il Viktoria Plzen sono fisiche e, se non trovi ritmi come col Torino, rischi. L’Inter deve ritrovare smalto a livello fisico e di tenuta difensiva. Deve essere più attenta, perché poi davanti può colpire in qualsiasi momento. L’alternativa è importante ma un titolare deve esserci. Handanovic e Onana? Uno titolare in campionato e coppa, e uno fa la Coppa Italia. Al di là di questo però il problema all’Inter adesso è anche di tenuta. Mi sembra vada piano».