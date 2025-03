Di Gennaro: «Atalanta-Inter decisiva per Inzaghi! La favorita»

L’Inter è in lotta per lo scudetto e occupa in questo momento il primo posto. Domenica arriva l’Atalanta, Antonio Di Gennaro dà la sua favorita su TMW Radio.

PARTITE – Prima della sosta per le nazionali l’Inter dovrà affrontare altri due impegni a differenza delle due rivali. I nerazzurri giocheranno già questa sera contro il Feyenoord in Champions League, poi domenica con l’Atalanta al Gewiss Stadium. Due obiettivi in ballo in pochissimi giorni, Simone Inzaghi è spalle al muro e non può affatto sbagliare nemmeno una delle due gare.

Inter, la lotta scudetto per Di Gennaro!

LOTTA – Antonio Di Gennaro dà la sua favorita tra le tre che occupano i primi posti della classifica: «Domenica non è decisivo ma importantissimo, perché dopo Atalanta-Inter mancano nove partite. Potrebbe essere decisiva se vince la squadra di Milano. Conte, Gasperini e Inzaghi migliorano tutti nel proprio organico, ora come ora siamo lì. L’Inter è in corsa su tutti i fronti, inconsciamente credo che vada verso la Champions ma non tralascia nulla. Vedo Conte forse adesso meglio, perché è in questi momenti che dà il meglio. L’Atalanta ha un’occasione unica, e ha meno tensioni delle altre due. Il Napoli a livello offensivo non ha grandi alternative rispetto a Inter e Atalanta, per questo la solidità difensiva diventa più importante»