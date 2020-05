Di Francesco: “Tonali, Inter o Juventus? Da prendere! Ruolo…”

Di Francesco consiglia l’Inter, ma anche la Juventus, con un nome: Tonali. L’allenatore, senza squadra da ottobre dopo la negativa esperienza alla Sampdoria, ne ha parlato in collegamento con “Sportitalia Mercato”, svelando anche un retroscena.

APPREZZAMENTO TOTALE – Eusebio Di Francesco dà consigli di mercato: «Di Sandro Tonali posso dire che lo seguivamo alla Roma dal primo anno che sono arrivato (2017, ndr). Parlavamo spesso di lui, era un giocatore seguito da me e dalla società. C’era l’intenzione di portarlo alla Roma, poi non c’è stata possibilità: è un giocatore che a me piace tantissimo. Più utile a Inter o Juventus? Credo che tutte e due dovrebbero prendere Tonali, al di là di chi serva di più. Ce ne sono pochissimi in Italia in quel ruolo, anche in Europa perché sentivo di un interesse del PSG o della Premier League. In che ruolo può rendere al meglio Tonali? Per me va bene nel centrocampo a tre, perché a me piace quel tipo di centrocampo: riesce a coprire una grande fetta di campo in tutte e due le fasi. Quando giochi in una squadra che vuole una mentalità offensiva hai bisogno di un centrocampista che deve rincorrere ma anche giocare a calcio».