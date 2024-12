Di Francesco su Stankovic: «Ha un futuro roseo. Sta crescendo!»

Eusebio Di Francesco ha creduto nel pareggio del Venezia contro il Napoli e ha potuto farlo grazie al portiere in prestito dall’Inter Filip Stankovic. I suoi complimenti al giocatore in conferenza stampa.

CONFERENZA STAMPA – Filip Stankovic è stato in assoluto il migliore in campo della partita tra Venezia e Napoli. Ha parato il calcio di rigore a Romelu Lukaku, ha fatto un altro miracolo sempre sul belga e ha salvato in più occasioni i suoi dal primo gol dei partenopei. Alla fine si è dovuto arrendere ad un colpo ravvicinato di Giacomo Raspadori. L’Inter segue con attenzione l’estremo difensore perché ha ancora la proprietà del cartellino. Il Venezia può riscattarlo a due milioni di euro, ma i nerazzurri hanno il 50% sulla futura rivendita.

Stankovic, un futuro brillante con o senza Inter

CRESCITA – Eusebio Di Francesco ha fatto notare in conferenza stampa la prestazione: «Stankovic ci ha dato sicuramente una mano, ma non è bastata. Il portiere fa parte della squadra, se guardate le nostre partite sono gli altri portieri che fanno le grandi parate. Stankovic è un ragazzo di ottime prospettive, sta crescendo partita dopo partita sono giovani che vanno messi dentro quando hanno qualità. Ovvio che vanno aiutati nei momenti di difficoltà. Mi auguro che non perda la sua umiltà nel lavoro, credo che avrà un futuro roseo se continuerà su questa strada».