Di Francesco: «Rigore non avuto, peccato! Nainggolan, lucidità altra cosa»

Condividi questo articolo

Eusebio Di Francesco Cagliari-Inter

Di Francesco ha parlato a Sky Sport dopo la quinta sconfitta consecutiva del Cagliari, 0-2 contro il Milan (vedi articolo). L’allenatore rossoblù si lamenta per l’arbitraggio di Abisso, che ha concesso un rigore generoso a Ibrahimovic e ne ha negato uno a Sottil, e parlato della condizione di Nainggolan.

LA LAMENTELA – Eusebio Di Francesco, dopo Cagliari-Milan, non nega le critiche al sempre discutibile arbitro Rosario Abisso: «Peccato per il rigore non ricevuto, dal mio punto di vista, che poteva cambiare la partita. Se i momenti sono difficili capita che tutto non giri per il verso giusto. Il rigore dato? Zlatan Ibrahimovic è più furbo ed esperto (rispetto a Riccardo Sottil al quale è stato negato, ndr). È sempre un grande giocatore, nei momenti di difficoltà manda la palla su di lui. Radja Nainggolan sta acquisendo, piano piano, con gli allenamenti la condizione migliore. Oggi ha retto novanta minuti, poi la lucidità è un’altra cosa».