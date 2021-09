Di Francesco: «Prendere gol su fallo laterale, come con l’Inter, cambia le dinamiche»

Di Francesco ha perso anche stasera, 1-0 in Bologna-Verona, ed è ultimo in classifica (vedi articolo). L’allenatore dell’Hellas, intervistato da Sky Sport, si rammarica per la tipologia di gol presi: quello di Lautaro Martinez con l’Inter diciassette giorni fa arrivò su fallo laterale.

GOL EVITABILI – Il Verona ha subito il decisivo 1-0 contro il Bologna a causa di una palla persa da Martin Hongla. Un qualcosa che a Eusebio Di Francesco non va giù, anche perché l’Hellas spesso fa errori del genere: «Bisogna lavorare sul campo, sulla finalizzazione e l’ultimo passaggio. Stiamo migliorando, è ovvio che manca il gol e questo fa scattare i meccanismi e l’entusiasmo. Non sottovalutiamo la finalizzazione: fa la differenza, lo sanno anche i ragazzi. Guardate il Bologna cosa ha fatto dopo aver segnato. Noi prendiamo gol su fallo laterale, che è una situazione facilmente leggibile, però porta le partite in una dinamica differente: è successo con l’Inter, anche stasera gol subito su errore. Dobbiamo lavorare un po’ su tutto, però è difficile: se avessimo fatto gol nei vari sviluppi sarebbe diverso».