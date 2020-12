Di Francesco: “La partita con l’Inter la rivedrei con voi. Secondo tempo…”

Condividi questo articolo

Eusebio Di Francesco Cagliari-Inter

Di Francesco torna a parlare di Cagliari-Inter, partita giocata nove giorni fa. Nella conferenza stampa di vigilia del match con la Roma di domani l’allenatore rossoblù ha ribadito come, nel momento del pari di Barella, i suoi non stessero più soffrendo come nel primo tempo.

RECRIMINAZIONI – A Eusebio Di Francesco non va ancora giù l’ultima sconfitta del Cagliari: «La partita con l’Inter la rivedrei con voi. La sensazione, con l’Inter, è che se nel primo tempo ci avessero fatto tre o quattro gol non ci sarebbe stato niente da dire. Nel secondo tempo invece, quando la squadra aveva trovato certezze e sicurezze e sembrava avessimo la partita in mano, abbiamo preso due gol su calcio piazzato. Questo un pochino ha cambiato il giudizio e il pensiero, poi il terzo gol non lo voglio neanche calcolare perché era in ripartenza col nostro portiere salito».

Fonte: Inter-News.it – Riccardo Spignesi