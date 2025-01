Di Francesco: «Oristanio recuperato! Ho preso spunto da Inter-Milan»

Di Francesco in conferenza stampa ha presentato la sfida tra Inter e Venezia in programma domenica alle 15 allo Stadio Penzo. Il tecnico fa il punto riguardo i giocatori convocabili e il recupero soprattutto di Gaetano Oristanio, tra gli ex della partita.

IN CONFERENZA STAMPA – Eusebio Di Francesco fa il punto sui giocatori convocabili: «Andersen è andato via, ha avuto una grande possibilità di giocare in Champions, era una situazione che non poteva non accettare mettendosi nei suoi panni. Il direttore sta lavorando per sopperire alla sua uscita, gli auguro il meglio, un ragazzo splendido. Sarà tra i convocati Condé. Non ci saranno Schingtienne per un problema. Non ci sarà Candela per le voci e le trattative in corso. Poi Duncan e Crnigoj sono fuori, da valutare Haps che ha avuto un problema. Oristanio è recuperato. Lui, Stankovic e Carboni ex? Sì, poi vediamo se domani sarà della partita dall’inizio. Comunque per me non è un discorso legato al passato e che siano ex, non ci bado molto a questo discorso e gli stimoli arrivano a prescindere».

Di Francesco fa riferimento alla finale persa dall’Inter

PRESO SPUNTO – Eusebio Di Francesco ammette di aver studiato attentamente la finale di Supercoppa Italiana: «Sicuramente ho preso spunto dalla finale di Supercoppa Italiana, perché ha dato indicazioni. Ovviamente abbiamo giocatori differenti dal Milan. La cosa più importante è affrontare questa partita con compattezza. La partita dell’andata? Il dispiacere c’è, ma ce ne sarebbero tante, perché loro avevano creato tanto ma potevamo giocarcela. Infatti l’ho fatta rivedere alla squadra. Abbiamo bisogno del supporto della nostra gente. Come sempre, ma in questa partita ancora di più».