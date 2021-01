Di Francesco: “Nainggolan? Suo arrivo ci da tanto. Il suo ruolo…”

Eusebio Di Francesco Cagliari-Inter

Di Francesco parla di Radja Nainggolan, approdato al Cagliari in prestito dall’Inter. Nella conferenza stampa di vigilia del match con il Napoli di domani l’allenatore rossoblù ha parlato del ruolo del belga all’interno della squadra

DUTTILE – Eusebio Di Francesco si dice soddisfatto dell’arrivo di Nainggolan: «Nainggolan al Cagliari? Il suo arrivo ci dà tanto, lo speravo da settembre. È arrivato in ritardo ma l’importante è averlo. È un calciatore che mi permette di cambiare tanto, può giocare in più ruoli. Dipenderà dalla sua condizione. Ruolo? È un centrocampista sia offensivo che difensivo, l’anno scorso ha anche giocato come regista. Ma questo fa capire la sua disponibilità, ma più o avviciniamo alla porta più saremo pericolosi. L’importante è metterlo in campo, è un calciatore di alto livello e con personalità. L’importante è che si metta a disposizione della squadra per farla rendere al meglio».

Fonte: Inter-News.it – Filippo Miosi