Di Francesco: “Nainggolan? Se ne è parlato tanto! Le varie condizioni…”

Di Francesco Cagliari

Di Francesco, intervenuto ai microfoni di “radiolina.it”, è tornato sull’argomento Radja Nainggolan. Il tecnico del Cagliari dimostra un po’ di amarezza per come sono andate le cose con l’Inter, ma preferisce comunque andare oltre. Di seguito le sue dichiarazioni

AMAREZZA – Eusebio Di Francesco, intervenuto ai microfoni di “radiolina.it”, torna sul mancato arrivo di Radja Nainggolan al Cagliari: «Se sono arrabbiato per i giocatori che non arrivati? No, assolutamente. In questo momento sono concentrato su quella che è la rosa a mia disposizione. A essere sinceri, lo sanno tutti, è mancato qualche giocatore che sarebbe dovuto arrivare, in primis Nainggolan. Se ne è parlato tantissimo, però le varie condizioni ci hanno portato a non averlo con noi. Ora dobbiamo guardare a ciò che abbiamo e lavorare al meglio».