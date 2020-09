Di Francesco: “Nainggolan? Su di lui rispondo se arriva! Godin-Cagliari…”

Di Francesco ha appena concluso la conferenza stampa prepartita di Cagliari-Lazio, anticipo della seconda giornata di Serie A in programma alle ore 18. Il tecnico rossoblù ha inevitabilmente parlato di Godin, preso ieri dall’Inter, così come del possibile ritorno di Nainggolan. Queste le sue parole raccolte da Inter-News.it.

UN GRANDE ACQUISTO – Eusebio Di Francesco è soddisfatto che il Cagliari abbia preso Diego Godin: «Il voto da 1 a 10 è un bel 10, perché è una cosa che volevamo tutti fortemente ed è arrivata. È stato un po’ un parto, ma alla fine siamo riusciti a portare il risultato a casa. Sono contento, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata e mi ha fatto una grande impressione. Sarà convocato per la partita di domani, giocare dal primo minuto vediamo. Lui si è allenato poco con la palla, ha fatto lavori aerobici poco legati alle questioni calcistiche. Nell’allenamento di oggi è subito entrato nel vivo, avrà tempo per recuperare ma già il fatto che sia con noi è positivo».

UN ALTRO DALL’INTER? – Di Francesco stavolta dribbla la domanda, legata alla tattica del Cagliari: «Radja Nainggolan non è un nostro calciatore. Come faccio a dare una risposta sul sistema di gioco? In questo momento Nainggolan non è con noi, se dovesse arrivare darò una risposta concreta e seria».

