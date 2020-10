Di Francesco: “Nainggolan-Cagliari? C’Ã¨ la volontÃ  ma non basta!”

Di Francesco: “Nainggolan-Cagliari? C’è la volontà ma non...

Di Francesco: “Nainggolan-Cagliari? C’è la volontà ma non basta!”

Di Francesco dopo Atalanta-Cagliari terminata 5-2, ai microfoni di DAZN ha parlato anche di mercato facendo riferimento a Radja Nainggolan, anche oggi non convocato in Lazio-Inter (vedi articolo)

IL MERCATO – Di Francesco dopo Atalanta-Cagliari parla del possibile arrivo di Radja Nainggolan: «Mercato? Nainggolan è un giocatore dell’Inter, parlare degli altri non è facile. C’è la volontà da parte di entrambe le parti, ci vuole qualcosa anche in altri ruoli. Quando non hai tempo rischi di pagare i tanti giovani che devono anche adattarsi. Oggi ha esordito Zappa che viene dalla Serie B perché nonostante la prima partita ha fatto una buona prestazioni».