Di Francesco: «Lukaku? Che gesto tecnico sull’1-0! Inter, segnale da due»

Di Francesco, ex tecnico di Sassuolo, Roma, Cagliari e Verona, ha parlato alla Domenica Sportiva di cosa può dare Lukaku all’Inter apprezzando il suo assist sull’1-0 contro lo Spezia. Poi una considerazione su altri due giocatori.

SEGNALE − Eusebio Di Francesco non ha dubbi sul parco attaccanti dell’Inter: «Romelu Lukaku ti permette di poter giocare incontro o in profondità. Sul primo gol grande gestito tecnico di Lukaku e Lautaro Martinez. I due vanno alla grande, il lavoro di Antonio Conte ha aiutato. Vedere entrare Edin Dzeko e Joaquin Correa con quell’entusiasmo e con quella voglia di segnare penso sia un grande segnale per l’Inter».