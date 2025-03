Di Francesco: «L’Inter non è giovanissima, può avere dei problemi»

Di Francesco in conferenza stampa risponde alla domanda sulla lotta scudetto, sentenziando così sull’Inter che ad oggi è la capolista. Le sue parole.

TANTE PARTITE – Il Venezia ha bloccato il Napoli sullo 0-0 all’ora di pranzo, impedendo agli azzurri il sorpasso in classifica sull’Inter, che stasera giocherà contro l’Atalanta a Bergamo. Nel post partita, Eusebio Di Francesco, tecnico dei lagunari, ha risposto alla domanda in conferenza stampa sulla lotta per lo scudetto. Questo il suo pensiero: «Il Napoli oggi ha dato continuità di risultati portando un punto a casa, ha una squadra viva. Se la giocano ancora Inter e Napoli, ma anche la stessa Atalanta. Vi assicuro che l’Inter può avere qualche problemino perché giocherà tante partite tra Coppa Italia e Champions League e le energie ovviamente si possono disperdere, non avendo poi una squadra giovanissima. Fossi un tifoso nel Napoli non mi butterei giù per un pareggio. Squadra dalle grandi potenzialità». Stasera la partita tra Atalanta e Inter dirà tantissimo sulle sorti scudetto delle squadre coinvolte. I nerazzurri di Milano, con un successo, salirebbero a più 3 sugli azzurri e a più sei sull’Atalanta, mentre con un successo del Dea allora ci sarebbero tre squadre a pari punti, ossia 61. Insomma, super sfida.