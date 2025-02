Di Francesco: «Inter e Napoli? Non credo, l’Atalanta è lì vicino»

L’allenatore del Venezia, in vista della sfida contro l’Atalanta, ha parlato della corsa scudetto dell’Inter e del Napoli, inserendo poi anche l’Atalanta in corsa. Questo il pensiero di Eusebio Di Francesco in conferenza stampa.

CORSA SCUDETTO – Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, alla vigilia della partita contro l’Atalanta, in conferenza stampa ha parlato anche della corsa scudetto tra Napoli, Inter e la terza incomoda, proprio la Dea. Queste le parole del tecnico dei lagunari che si gioca un pezzo di salvezza: «Atalanta da scudetto? Magari dopo la nostra partita. Sono stanco di fare i complimenti a Gasperini, ma la sua Atalanta ha dimostrato di che pasta sono fatti. Hanno vinto l’Europa League che è una grande cosa. E poi riesco a impensierire grandi squadre come Inter e Napoli».