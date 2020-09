Di Francesco: “Con Nainggolan gran feeling! Quando ha lasciato Roma…”

Di Francesco Cagliari

Di Francesco – intervenuto ai microfoni di “Sky Sport 24” – parla della situazione di Radja Nainggolan, tornato all’Inter ma sempre in attesa di novità dal Cagliari. Il tecnico rossoblù apre al centrocampista belga

APERTURA – Eusebio Di Francesco parla della situazione di Radja Nainggolan, di fatto aprendo al ritorno a Cagliari: «Non entro nel merito delle trattative dal punto di vista economico. Posso solo dire che con Nainggolan abbiamo un buon feeling e un ottimo rapporto. Lui è stato davvero importante per me, me ne sono accorto quando ha lasciato la Roma. È un leader in campo, al di là che anche lui qualche difetto ce l’ha eh».