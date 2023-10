Di Francesco: «Bologna squadra battagliera. Ha recuperato 2 gol all’Inter»

Eusebio Di Francesco ha parlato alla vigilia del match tra il Bologna, che nello scorso turno ha pareggiato contro l’Inter, e il “suo” Frosinone.

CONFRONTO – Queste le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, in conferenza stampa alla vigilia del match in casa del Bologna. «Il Bologna viene da ottimi risultati – si legge su FrosinoneCalcio.com –. Ed ha un ottimo allenatore, si vede che è una squadra che sa quello che deve fare in campo, che ha tanta gamba, ha giocatori giovani e di prospettiva ed altri già affermati come possono essere Orsolini, Freuler e lo stesso Skorupski che ho avuto alla Roma. Non sarà una partita facile, come tutte, sapendo che avremo davanti una squadra battagliera. Lo abbiamo visto contro l’Inter, ha recuperato due gol senza mai perdere la propria identità, continuando a giocare palla a terra. Sarà un bel confronto per noi».

DIFESA – Di Francesco ha aggiunto sul Bologna, in emergenza in difesa. «Il Bologna giocherà sempre con 4 difensori, con caratteristiche differenti e comunque giocatori che hanno fatto già molto bene già contro l’Inter e nella fara precedente con l’Empoli. Non penso di vedere tantissimi problemi per loro, magari non hanno tantissime soluzioni ma hanno ottimi calciatori. Per quanto riguarda noi, dobbiamo portare avanti sempre il nostro principio di gioco, sapendo di dover fare la partita ma consapevoli che anche loro la vorranno fare. E come sempre non va mai dimenticato che ci sarà una partita nella partita. Ci auguriamo che quando saremo noi ‘dentro’ la partita, di poter far male all’avversario. Dal punto di vista tecnico-tattico stanotte non devo preparare tante cose, già abbiamo lavorato su questo aspetto. Magari più sulle scelte di chi mandare in campo».