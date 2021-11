Di Chiara: «Vittoria Inter contro il Napoli ha riaperto i giochi. Lotta a tre»

Con il successo contro il Napoli, l’Inter si è portata a meno 4 dalla vetta occupata da Milan e Napoli. Alberto Di Chiara non ha dubbi sulla lotta scudetto

SCUDETTO − Di Chiara parla di corsa al titolo molto aperta con tre squadre in corsa: «La lotta scudetto non è mai stata chiusa. Di certo la vittoria dell’Inter sul Napoli ha riaperto ampiamente i giochi. Era troppo presto per pensare ad un discorso a due tra Milan e Napoli, ci sono i nerazzurri subito dietro e la corsa al titolo sarà tra queste tre squadre. Ci sono alcuni punti interrogativi, come un’eventuale recupero della Juventus a cui io però credo poco. La squadra di Allegri si riprenderà e proverà a lottare per la Champions League ma credo che per il campionato sia ormai fuori dai giochi. Bisognerà capire inoltre cosa farà l’Atalanta, che sta facendo bene e può sempre essere una mina vagante».

Fonte: Footballnews24