Di Chiara: «Punteggio giusto! Inter concreta, ha approfittato di una cosa»

L'Inter di Inzaghi ha lasciato Firenze con i tre punti in tasca dopo una rimonta esaltante nel secondo tempo. L'ex giocatore Di Chiara, in collegamento con Sportitalia Mercato, ha analizzato la sfida tra i viola di Italiano e i nerazzurri di Inzaghi.

UN TEMPO A TESTA – Questa la visione di Alberto Di Chiara su Fiorentina-Inter, match che ha visto gli uomini di Simone Inzaghi trionfare in rimonta: «Alla fine dei conti il punteggio può essere giusto, perché nel secondo tempo l’Inter è venuta fuori. Però è dato dal fatto che la Fiorentina è calata moltissimo. Nel primo tempo la Fiorentina poteva fare anche qualche gol in più, non ne ha approfittato. Ha fatto tutto il primo tempo a ritmi altissimi, il timore era che non potesse reggerli anche nel secondo. Ciò è avvenuto e l’Inter ne ha approfittato. Individualmente lì davanti ha giocatori di livello. Poi l’espulsione di Nico Gonzalez ha sancito il risultato. Le squadre si sono divise i tempi, ma l’Inter ha dimostrato più concretezza. Ha fatto tre gol ma ne poteva fare anche qualcuno in più».