Di Chiara: “Politano? Lo vedo bene al Milan, serve qualità. Ibrahimovic…”

Politano può lasciare l’Inter ma restare a Milano, per trasferirsi al Milan. L’ex difensore Alberto Di Chiara, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha commentato la possibilità che l’attaccante si trasferisca in rossonero e faccia reparto con Ibrahimovic.

PROMOSSO – Matteo Politano è in uscita dall’Inter e per Alberto Di Chiara l’ipotesi che rimanga a Milano è giusta: «Io lo vedo bene, anche perché il Milan ha bisogno di qualità in questo momento. Il fatto che sia tornato Zlatan Ibrahimovic è senza dubbio un fattore importante, a livello tecnico ma soprattutto a livello di entusiasmo. Non è più chiaramente l’Ibrahimovic di una volta, quindi ha bisogno di un giocatore che salti l’uomo, che faccia la differenza. Il Milan al momento non ce l’ha».