Di Chiara: «Inzaghi? Come alternativa a Conte non si poteva fare meglio!»

Di Chiara, ex giocatore fra le altre di Parma e Perugia, è stato ospite della trasmissione “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport. Da parte sua la scelta di Inzaghi per sostituire Conte, da parte dell’Inter, è corretta.

IL MEGLIO SULLA PIAZZA – Simone Inzaghi domani sarà chiamato a guidare l’Inter per la prima volta, nell’amichevole col Lugano. L’ex giocatore Alberto Di Chiara commenta il cambio in panchina nei Campioni d’Italia in carica: «A Roma con la Lazio ha saputo gestire una situazione non facile a livello ambientale. È una piazza difficile da gestire, Inzaghi è un buon allenatore. Come alternativa ad Antonio Conte non si poteva fare meglio».