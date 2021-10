Di Chiara: «Inter e Napoli da scudetto. Azzurri con qualcosa in più»

Alberto Di Chiara, in collegamento su TMW Radio, ha parlato della lotta scudetto con Napoli e Inter in lizza. Secondo l’ex giocatore, gli azzurri hanno qualcosa in più per un motivo

SCUDETTO − Di Chiara si sofferma sulla lotta per il titolo: «Inter e Napoli sono due squadre che possono ambire allo scudetto. Il Napoli sta volando sulle ali dell’entusiasmo con queste sette vittorie, l’Inter pure. Squadre diverse con individualità importanti. Gli azzurri forse hanno qualcosa in più poiché sono rimasti la squadra uguale a quella dello scorso anno. Nell’Inter c’è un gruppo nuovo, ci sono stati dei cambi ma lotteranno entrambe fino alla fine».