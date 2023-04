Di Chiara: «Coppa Italia, per la Fiorentina vorrei l’Inter! Vi spiego»

Di Chiara indica l’Inter come avversaria preferita in finale di Coppa Italia per la Fiorentina. L’ex giocatore spiega il perché vorrebbe evitare invece la Juventus

FINALE PREFERITA − Su Tmw Radio, Alberto Di Chiara preferisce l’Inter in finale di Coppa Italia: «La Conference League è sempre una competizione importante, che devi affrontare e vincere, proprio in un periodo in cui in Europa non siamo più protagonisti. Per la Fiorentina l’obiettivo principale è arrivare in finale di Coppa Italia, se la vinci hai veramente fatto una grande annata. L’avversaria? Preferirei l’Inter, perché la Juventus caricherebbe di più la sfida».