Di Cesare: «Inter, difficile sostituire Onana! Lukaku quasi immarcabile»

Valerio Di Cesare ha detto la sua su Onana e Lukaku e sugli eventuali calciatori che l’Inter sceglierà per sostituirli. Di seguito le dichiarazioni rilasciare dal difensore del Bari, ospite di Sky Sport 24.

SOSTITUTI – Valerio Di Cesare si esprime sul mercato in entrata e in uscita dell’Inter: «Yann Sommer non lo conosco ma André Onana è un grandissimo portiere e sarà difficile per l’Inter sostituirlo. Chi non vorrei marcare nell’Inter fra Alvaro Morata e Folarin Balogun? Stiamo parlando di giocatori veramente straordinari. Per me se Romelu Lukaku sta bene fisicamente è un giocatore quasi immarcabile».