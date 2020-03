Di Caro: “Marotta mette l’Inter in prima fila, ma ora si decide tutti insieme”

La Serie A è nel caos per il caso dei rinvii in seguito all’emergenza Coronavirus. In questi giorni l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta è molto attivo per chiarire la posizione dei nerazzurri. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro, intervenuto su “Tutti Convocati” per Radio 24, comprende la posizione del dirigente nerazzurro ma auspica che i club trovino un’intesa per sbloccare lo stallo

MAROTTA CHIARISCE – Beppe Marotta ha chiarito la posizione dell’Inter, il commento di Di Caro: «Non mi cullerei sugli allori di questa tregua armata. Marotta ha fatto il pieno di trasmissioni, voleva in ogni modo chiarire la sua posizione e mettere l’Inter in prima fila in questa battaglia. E’ giusto, ma non c’è solo l’Inter, non deciderà solo l’Inter rispetto a degli eventi che vanno oltre il calcio. Io avrei fatto giocare, quella scelta probabilmente è stata sbagliata e ora bisogna mettere una toppa. Ora però si fa un passo indietro e si decide tutti insieme senza pensare a interessi di bottega».