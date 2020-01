Di Caro: “Inter non può permettersi Eriksen. Conte rassicurato, però…”

Condividi questo articolo

Andrea Di Caro, vicedirettore della “Gazzetta dello Sport”, ha parlato a “Tutti Convocati” su “Radio 24” del mercato dell’Inter: le possibilità dello scambio tra Kessie e Politano e le difficoltà ad arrivare a Vidal e Eriksen

IPOTESI KESSIE – Andrea Di Caro ha parlato del mercato dell’Inter: «Ai nerazzurri servono giocatori pronti subito, Conte ha bisogno di ricambi e titolari. Servono giocatori che ci mettono poco ad abituarsi, Vidal ha un impatto diverso rispetto a Kessie, che però con Conte potrebbe ritrovare i fasti dell’Atalanta. Ma Vidal è un’altra cosa. Credo che l’Inter faccia un po’ di fatica a chiudere le operazioni, ci sono dei conti da fare tornare. Dzeko quest’estate è sfumato per 5 milioni, un giocatore di quel tipo sarebbe stato utile a Conte».

GLI SCOGLI – Andrea Di Caro ha poi proseguito sottolineando le difficoltà nel marcato: «Credo che Conte sia stato rassicurato ma non so quanto la sua tranquillità possa durare, penso che se non gli prendono nessuno a metà gennaio possa esplodere. L’Inter non può permettersi ora Eriksen. Il fatto che non si riesca a sborsare per Vidal fa capire che si gioca sul milione in più o milione in meno. Anche Politano non ha tutto questo mercato, per questo si parla di scambio. Ognuna di queste squadre vuole privarsi di giocatori, ma non hanno offerte e quindi propongono scambi. A poter mettere cash oggi è solo la Juventus, che infatti si prende Kulusevski 6 mesi prime. Le altre sono nella stessa situazione, compresa l’Inter».