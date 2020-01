Di Caro: “Inter inferiore alla Juventus anche dopo il mercato. Conte…”

Intervenuto ai microfoni della RAI, nel corso del programma “A tutta rete”, Di Caro, noto giornalista, ha parlato in studio del possibile mercato dell’Inter, che vuole colmare il gap con la Juventus.

COLMARE IL GAP – L’Inter, attivissima sul mercato di gennaio, potrebbe accogliere tra le sue fila Christian Eriksen e Victor Moses. Con Giroud sullo sfondo. Ma anche gli eventuali arrivi di questi calciatori non basterbbero a colmare il gap con la rosa della Juventus. Ne è convinto Andrea Di Caro: «Secondo me ancora no. La rosa della Juventus è superiore a quella dell’Inter, anche con questi eventuali acquisti. Prima però devono arrivare, speriamo per i nerazzurri che non arrivino troppo tardi. Perché se la Juventus prende il via poi non la prendi più. Va bene che il mercato di gennaio non è semplice, bisogna sempre far quadrare i conti. Però che l’Inter avesse bisogno di acquisti Conte lo dice da tempo. Mi aspettavo un colpo già ad inizio gennaio, stanno arrivando invece a fine gennaio. Nel frattempo l’Inter ha avuto una frenata. Magari non avrebbe vinto le partite con Atalanta e Lecce però certamente gli uomini voluti da Conte non sono ancora arrivati».