Di Caro: “Colpito dall’uomo Eriksen: ecco com’Ã¨. Inter con lui e Lukaku…”

Di Caro: “Colpito dall’uomo Eriksen: ecco com’è. Inter con lui e Lukaku…”

Condividi questo articolo

Andrea Di Caro, vicedirettore della “Gazzetta dello Sport”, ha raccontato i retroscena dell’intervista di oggi a Christian Eriksen, nuovo centrocampista dell’Inter, e ha elogiato Lukaku. Ecco le sue parole, rilasciate a “Tutti Convocati” su “Radio 24”

L’UOMO – Dopo l’intervista di oggi a Christian Eriksen (vedi qui), il vicedirettore della “Gazzetta dello Sport”, Andrea Di Caro, ha raccontato i retroscena dell’intervista: «Le critiche dei tifosi dopo la prestazione di Udine? Lasciamo ai tifosi la voglia di farei tifosi e di parlare sui social, siamo in un mondo libero. Ieri siamo stati da Eriksen, mi ha fatto un’ottima impressione l’uomo. Possiamo cercare di capire fino a che punto è com livello di giocatore, ma stiamo lavorando di livelli alti. Mi ha colpito l’uomo, intelligente, si vede che ha girato il mondo, ragiona con la sua testa, è ironico, non regala le frasi fatte. Ha fatto una buona impressione. I calciatori sono sicuramente ragazzi cresciuti più in fretta. Può fare la differenza il fatto di trovarsi di fronte a ragazzi intelligenti come lui e Lukaku, che difficilmente si montano la testa. Si godono la fortuna che hanno, stanno con i piedi per terra. Avere dei ragazzi intelligenti consente a un allenatore di trasmettere le proprie idee con più velocità. L’Inter è stata bravissima a limare le richieste per il danese, ma ha dovuto rinunciare a qualcosa a fine mercato. All’inizio del mercato non era un arrivo possibile, lo è diventato con il tempo».