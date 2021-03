Di Carlo: Â«Scudetto Serie A? Spero vinca l’Inter ma attenti alla JuventusÂ»

Di Carlo: «Scudetto Serie A? Spero vinca l’Inter ma attenti alla Juventus»

Domenico Di Carlo

Di Carlo, tecnico del Vicenza, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di “TuttoMercatoWeb” ha espresso un suo parere in merito alla lotta scudetto con l’Inter prima in classifica.

LOTTA SCUDETTO – Di Carlo, attuale tecnico del Vicenza, in un’intervista ha detto la sua in merito alla lotta scudetto in Serie A con l’Inter, attualmente prima in classifica, e la Juventus, che con la vittoria maturata sabato contro la Lazio occupa attualmente il terzo posto in classifica (con una partita ancora da recuperare): «Lotta scudetto in Serie A? Inter e Juventus se la giocheranno fino alla fine. La Juventus può rimettersi in corsa perché è capace di tutto, quando ingrana poi le vince tutte. L’Inter però è avvantaggiata e spero possa vincerlo per spezzare il ritmo degli ultimi anni».

