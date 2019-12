Di Carlo: “Menomale che ora c’è l’Inter! Lotta con la Juventus, Conte…”

Di Carlo promuove l’Inter capolista a fine anno assieme alla Juventus. L’allenatore del L.R. Vicenza Virtus, in vetta al Girone B di Serie C, è intervenuto in collegamento con “Radio Sportiva” e ha parlato della lotta fra Conte e il suo passato.

PROMOSSI – Domenico Di Carlo è contento nel vedere una Serie A più competitiva: «Menomale che dopo tanti anni è arrivata una squadra, l’Inter oggi com’era il Napoli ieri, che combatte con una grande squadra come la Juventus. Ci voleva Antonio Conte per portare quella mentalità e quell’entusiasmo, anche con dei giocatori di spessore. Sia Conte sia Giuseppe Marotta hanno già lavorato insieme e si vede, sia con i risultati di campo sia di programmazione. Oggi c’è un’Inter tosta che lotterà sino alla fine con la Juventus, ma conoscendola quando troverà la cattiveria giusta dei suoi interpreti, a prescindere da Maurizio Sarri e da chiunque sia, sarà dura batterla».