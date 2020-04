Di Canio: “Taglio stipendi? In Italia troppi egoismi, la Premier un esempio”

Condividi questo articolo

Paolo Di Canio, in collegamento per “Sky Sport”, ha parlato del tema del taglio degli stipendi in Serie A prendendo spunto da quanto deciso in Premier League, dove si è già raggiunto un accordo tra i club, accordo che in Italia sembra essere al momento lontano

RAGIONAMENTO COLLETTIVO – Secondo Di Canio serve un ragionamento collettivo come è stato fatto in Premier League: «I tagli saranno in percentuale, ma i club si sono uniti ed è stata presa una decisione. Si dovrà discutere ancora individualmente, ma l’organo competente ha deciso con i 20 club, non ci sono individualismi. Il punto focale in Italia è l’egoismo, non riusciamo ad essere concordi su una linea nonostante quello che stiamo vivendo e che vivremo per un po’, non voglio essere negativo, ma è evidente che non finirà domani mattina. C’è gente che pensa egoisticamente a far tornare i giocatori ad allenarsi senza pensare a cosa sta accadendo a Bergamo, Brescia e Milano: se portiamo questo sul lato della sensibilità umana siamo alla deriva completa. Questa è la dimostrazione che non ne usciremo mai, ma non sono meravigliato per nulla. In Italia ci sono 10 opinioni su 20 squadre, se non ci svegliamo e miglioriamo sarà un dramma. Parliamo del calcio che è la terza azienda in Italia e la Premier deve fare scuola, ci vuole qualcuno che abbia la forza di imporre, che non si decida individualmente».