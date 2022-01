Di Canio su Lukaku: «Perché lasciare l’Inter? Al Chelsea sei uno dei tanti»

L’Inter e Lukaku si sono separati l’estate scorsa. I nerazzurri hanno preso Edin Dzeko al suo posto e l’Inter vola. Intanto però l’intervista dell’ex numero 9 dell’Inter fa discutere dopo la sua intervista e Di Canio, a Sky, fa il punto ancora una volta di questa situazione.

A DISPOSIZIONE – Paolo Di Canio già nel pre-partita di Chelsea-Liverpool aveva parlato della situazione di Lukaku (vedi articolo). Nel post, l’ex attaccante della Lazio, è tornato sull’argomento sostenendo come potesse essere utile nel 2-2 maturato contro i Reds. «Se è intelligente Lukaku si mette a disposizione ritagliandosi qualcosa di importante in un club che è al top. Lui poteva essere decisivo nel finale della partita dove il Chelsea ha messo dieci palle gol in area. Quello di cui non riesco a capacitarmi è perché ha fatto queste dichiarazioni. Perché ha lasciato un ambiente che per due anni lo ha idolatrato? Ma se vai al Chelsea lo sai che sei uno dei tanti. Devi scegliere se essere leader in un club dove per due anni sei stato al centro dell’attenzione, ma senza nemmeno andare agli ottavi di Champions, non per l’Inter che sembra essere migliorata paradossalmente. Oppure lottare in un club che lotta e lotterà per grandi obiettivi perché ha il denaro per farlo, anche in Champions League».