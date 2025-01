Di Canio striglia Taremi: «Incida di più! Sia più tosto e disponibile»

Di Canio, da ex attaccante, striglia Taremi, che ha giocato una brutta partita in Inter-Empoli. L’ex giocatore parla in questo modo.

PIÙ CATTIVERIA – L’Inter ha trionfato contro l’Empoli per 3-1, asfaltando la squadra di Roberto D’Aversa grazie ad un secondo tempo molto importante. Ancora Lautaro Martinez in gol, fantastica la rete a sbloccare la partita. Il Toro è ufficialmente tornato. Ne parla anche Paolo Di Canio su Sky Calcio Club, che poi bacchetta anche Mehdi Taremi: «Vediamo degli sprazzi di vero Lautaro Martinez. Cambi? Ognuno ha la sua metodologia, gli allenatori sanno quando spendono in campo i propri giocatori. Taremi? Mi basta anche che incida di più: prende palla e scarica. Vorrei anche questo se non fa gol. Deve essere più tosto, magari prenda qualche ammonizione in più. Oltre al gol serve qualcosa di più al livello di disponibilità».