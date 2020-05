Di Canio: “Stop Serie A, Conte chi ha subito di piÃ¹. Ma lui capace di…”

Di Canio: “Stop Serie A, Conte chi ha subito di più. Ma lui capace di…”

Intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica “Deejay Football Club”, Paolo Di Canio, ex attaccante e ora allenatore, ha parlato di Antonio Conte in caso di ripresa della Serie A

SITUAZIONE – Queste le parole di Paolo Di Canio, ex attaccante e ora allenatore, sull’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, sulla possibile ripartenza del campionato di Serie A. «(Durante lo stop, un allenatore, ndr) non ha avuto la possibilità di migliorarli ed enfatizzare le cose positive in campo. E questo per un allenatore è stato un handicap maggiore. Per Conte che è un maniaco del dettaglio, della situazione, della ripetizione, dell’esecuzione, del movimento, dei sincronismi, dell’attenzione e del particolare. Lui è quello che ha subito di più, anche se poi è capace di riattivare velocemente i giocatori perché sta sul pezzo».