Di Canio: “Questa Inter non è squadra di Conte. Mi aspetto di più”

Condividi questo articolo

Paolo Di Canio, ex calciatore della Lazio e opinionista di “Sky Sport”, ha commentato la prestazione dell’Inter di Antonio Conte negli studi dell’emittente televisiva

BOCCIATURA? – Amarezza e rimpianto condiscono il post partita di Roma-Inter. Entrambe le formazioni avrebbero meritato qualcosa in più per motivi diversi. Ma Paolo Di Canio, opinionista di “Sky Sport”, prova a scavare più a fondo nella sua analisi: «Da uno come Antonio Conte mi aspetto di più proprio perché lo ritengo uno degli allenatori migliori in circolazione. Ha ragione a lamentarsi e capisco la sua insofferenza anche per l’arbitraggio, ma il gol dell’1-1 è stato preso a squadra schierata. Milan Skriniar esce nel vuoto in occasione del primo gol. Questa Inter non ha le caratteristiche che il suo tecnico chiede. Manca un leader vero e proprio a questa squadra. Christian Eriksen? Viene da un calcio troppo disincantato e Conte fa delle richieste specifiche. Devi avere tanta convinzione e determinazione. Lui, al momento, non ce l’ha».