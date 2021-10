Di Canio: «Osimhen non moscio come Lukaku. L’ex Inter come Llorente»

Paolo Di Canio, ospite negli studi di Sky Sport durante la trasmissione Sky Calcio Club, ha parlato di Osimhen e di come non sia Lukaku. Il belga, per lui, è stato funzionale a Conte come lo è stato Llorente alla Juventus.

IL CONFRONTO – Paolo Di Canio insiste sul belga: «Victor Osimhen non è moscio come Romelu Lukaku. Il belga non ha segnato neanche un gol nelle ultime cinque partite. Non dico che sia più bravo di Lukaku. Ma l’ex Inter è un giocatore funzionale per un certo tipo di gioco. Lui è stato come Fernando Llorente alla Juventus. Entrambi sono stati funzionali ad Antonio Conte per vincere il campionato».