Di Canio: «Lukaku? Scudetto gli ha fatto credere di essere ciò che non è»

L’Inter insegue lo scudetto a fine stagione, sarebbe ovviamene il secondo dopo quello conquistato l’anno scorso. Uno dei protagonisti di quella cavalcata è stato Romelu Lukaku, ora smarrito al Chelsea. Ecco il pensiero di Paolo Di Canio.

DIFFERENZA – L’Inter vuole fare il bis quest’anno e cucirsi sul petto la seconda stella. L’anno scorso nell’Inter c’era Romelu Lukaku, ora sempre più un corpo estraneo nel Chelsea di Tuchel. Durante la puntata di 23 su Sky Sport, Paolo Di Canio ha parlato sulla sua situazione. «Non si può fare paragoni tra la Premier League e la Serie A. Lukaku? Ha vinto il campionato italiano con l’Inter ma poi è peggiorato eccome. A cosa è dovuto questo? Al fatto che nella tua testa ti convinci di essere qualcosa che non sei. Ma come, ho vinto in Italia e qui non gioco? Tuchel lo ha preso ma cercava una punta abile a giocare nello stretto e lui non lo sa fare. In Italia è tutto più semplice, nella costruzione, nel modo di giocare, nella fisicità».