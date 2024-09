Di Canio: «Lukaku dopo l’Inter in discesa. Aspettava la Juventus»

La storia di Romelu Lukaku è piena di colpi di scena e grandi tradimenti, in particolare nei confronti dell’Inter. Paolo Di Canio la riassume così su Sky Sport.

CARRIERA – Paolo Di Canio ritorna sul passato del giocatore del Napoli: «Lukaku è tornato all’Inter in prestito perché era andata male al Chelsea. Poi andò via perché si aspettava di andare alla Juventus o rimanere protagonista di un top club come l’Inter. Fu una sua scelta non rimanere in nerazzurro e la pagò, perché si decurtò lo stipendio, azione nobile, per andare alla Roma e giocare di più. Non voleva andare in Arabia Saudita e voleva stare in Europa. Fa 16 gol in campionato, fa il suo, ma arrivi sesto con la Roma che era arrivata sesta prima. Nessuno lo ha cercato in estate, il Napoli è un’occasione importante ma sono passati 3 anni dall’Inter. Lui è un ragazzo per bene, io dico panterone moscione perché è un gigante buono, non è uno cattivo. Vuole essere determinante e dev’essere bravo Conte, ma non è così automatico. Sono passati anni, da solo il giocatore si deve scrollare di dosso l’idea di essere come Benzema, Lewandowski. Quello è il passato»