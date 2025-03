Di Canio: «Lautaro Martinez e Thuram delusione in Napoli-Inter!»

Antonio Conte è sembrato più combattivo che mai nel post-partita di Napoli-Inter. Paolo Di Canio lo ha notato e su Sky Sport del match dice qualcosa di negativo per i nerazzurri.

ATTEGGIAMENTO – Paolo Di Canio lancia l’allarme in casa nerazzurra per l’atteggiamento dell’allenatore del Napoli: «Conte ha fatto un lavoro perfetto contro l’Inter. Preoccupava la reazione dopo Como e i giocatori sono stati lucidi dal primo all’ultimo minuto. Erano carichi e l’allenatore ha dato un segnale importante dopo la partita. Conte sa che l’Inter dovrà giocare due derby stressanti di Coppa Italia e la Champions League. Giocando ogni tre giorni la squadra di Inzaghi qualcosa ancora concederà in questo finale di stagione».

Inter, la delusione dei big descritta da Di Canio!

DELUSIONE – Di Canio poi chiude: «Lautaro Martinez e Thuram non hanno reso insieme contro il Napoli. Lautaro sembrava tornato quello dell’anno scorso, ti risolve le partite come accaduto con il Genoa, ma non è devastante. Manca dopo appena un minuto al Maradona per l’Inter, incespica da solo già all’inizio della partita. L’esempio è la palla che può dare a Dumfries e dove non riesce ad allargare perdendo palla. Sembra un giocatore svuotato, così come Calhanoglu che si conserva dopo l’infortunio. Non aumenta i ritmi, non fa le sue solite sventagliate. Mkhitaryan è quello più sotto di tutti all’Inter e questo è il cuore della partita»