Di Canio sentenzia: «Lautaro Martinez non è un campione. Manca qualcosa!»

L’Inter pareggia in casa del Monza e uno degli imputati è Lautaro Martinez, capocannoniere della scorsa Serie A e ancora a secco di gol in questa nuova stagione dopo quattro partite. Paolo Di Canio emette la propria sentenza sull’argentino.

GAMBA PESANTE – Al termine di Monza-Inter Paolo Di Canio interviene nello studio di Sky Sport 24 dichiarando: «Il problema è come avviene questo digiuno di Lautaro Martinez, che non ha fornito prestazioni importanti. Non ha sfiorato il palo, non ha fatto assist, non ha fatto un gran lavoro come solitamente lui fa. Mi sembra che abbia anticipato quel tempo che capita ogni anno, verso gennaio e febbraio, dove si percepisce la gamba pesante. Probabilmente perché c’è stata la Copa America, si rientra, c’è poco tempo per lavorare o riposare, e poi è tornato in Nazionale. Lui soffre questi periodi. Questo è un problema per l’Inter. Ha questa gamba pesante e quando diventa pesante Lautaro Martinez è un problema».

PROBLEMA – Paolo Di Canio continua, spiegando il proprio punto di vista sul capitano dell’Inter: «Lautaro Martinez è un giocatore che mi piace da morire, per molti aspetti è fantastico. Però gli manca quel qualcosa per essere un campione. Anche quella qualità, nella pesantezza, di fare cose che aiutino gli altri. Ci prova ma non ci riesce. Diventa pesante anche di testa nel ragionare e nel realizzare quella giocata che vuole fare ma non gli riesce. Questo può rappresentare un problema in chiave doppia competizione. Avere un giocatore che prende la scena al tuo posto, come Thuram, in modo così prepotente e inaspettato può pesare. Non perché Lautaro Martinez è invidioso, ma perché avrebbe voglia di arrivare subito a quel livello anche lui, per diventare devastanti insieme magari».

COLPO DI GENIO – Di Canio nella trasmissione “Sky Calcio Club”, poi, conclude con un breve pensiero sulla squadra di Simone Inzaghi: «L’Inter è una squadra che non ha fantasia estrema, per cui il colpo di genio te lo può trovare un singolo. Se comincia così, se non mette sempre la determinazione, la cattiveria, l’attenzione, è una squadra che può trovare difficoltà».