Di Canio: «Inzaghi, parole errate! Lukaku, stesso errore al Mondiale!»

Di Canio si dice contrariato rispetto alle dichiarazioni fatte da Inzaghi nei riguardi di Lukaku nel post-partita di Inter-Fiorentina. L’allenatore, opinionista nello studio di “Sky Calcio Club”, parla anche dei gol sbagliati dall’attaccante belga.

AGGREVANTE – Paolo DI Canio ha qualcosa da ridire su Simone Inzaghi e anche su Romelu Lukaku dopo Inter-Fiorentina. Ecco le considerazioni espresse dall’allenatore nel corso della trasmissione di “Sky Sport 24”: «Lukaku più coinvolto in Inter-Fiorentina? Questa è un’aggravante. Quella sul gol sbagliato, a tu per tu col portiere, è la stessa palla non finalizzata di quando il Belgio è uscito dai Mondiali. C’è arrivato leggero. Anche nel primo tempo Lukaku ha avuto quelle due, tre, palle che ha colpito malissimo. Fa la finta ma se la porta troppo in là e, poi, non ha neanche la freddezza di servire il compagno. Queste sono tutte situazioni che ti fanno avere il merito di essertici trovato ma, a questi livelli, non ci possiamo accontentare solo di quello. Non mi sono piaciute neanche le dichiarazioni di Simone Inzaghi al termine di Inter-Fiorentina su di Lukaku. Lo so che vuoi salvare un giocatore dalle critiche ma, sentir dire dall’allenatore che se avesse segnato lo avremmo valutato in maniera diversa, non va bene. Devi elogiarlo ma devi anche ricordare che quel gol di Lukaku sullo 0-0 avrebbe cambiato la partita. L’Inter meglio nelle partite di Champions League o negli scontri diretti? Lì è facile, non c’è quasi bisogno di un allenatore! In quelle partite vedi la volontà dei giocatori importanti, che hanno voglia di misurarsi. Per il resto, invece, non c’è l’unità d’intenti tutti i giorni».