Di Canio: «L’Inter ha vinto con il cuore e con l’orgoglio. Partita clamorosa»

Inter-Barcellona dopo una partita infinita finisce 4-3 per i nerazzurri. Paolo Di Canio, su Sky Sport, elogia la prestazione fantastica degli uomini di Simone Inzaghi.

INTER CLAMOROSA – L’Inter, dopo una vittoria incredibile ai danni del Barcellona, prenota il biglietto per la finale di Monaco. Paolo Di Canio commenta così la partita: «Esteban Cambiasso è uno degli eroi del triplete, giustamente esulta e festeggia insieme ai suoi tifosi. Questa sera abbiamo visto un’Inter clamorosa. Nel primo tempo ha funzionato tutto il piano tattico programmato. Una squadra fantastica nell’aggressività, nel ripartire, nel cercare gli spazi. Tutti perfetti. Poi nel secondo tempo il Barcellona ha mostrato un qualcosa di incredibile, è una squadra che non muore mai. E, questa Inter, dove non è arrivata con la tattica o con i cambi, ci è arrivata con il cuore, l’ardore di prendersi tutto davanti ad un pubblico fantastico. All’andata qualcuno era mancato. Oggi tutti veramente sopra le righe. Una squadra meravigliosa in tutti i suoi elementi».

L’Inter si è confermata tra le squadre più forti d’Europa

ACERBI E SOMMER – L’Inter con la generosità e la forza di squadra vince una delle partite più importanti della stagione. L’ex giocatore della Lazio continua la sua disamina soffermandoci anche su un protagonista rivelazione: «Acerbi è l’uomo che nella disperazione va in area di rigore. Lo fa non su un calcio piazzato ma su azione. Fa un gol da attaccante vero. E una situazione paradossale dove un difensore si getta alla disperata, diventa normale. Segna un gol di destro quando lui è mancino. Anticipa benissimo il difensore del Barcellona, e mette questo internone dal basso verso l’alto. Oltre a lui mi porto anche la super parata finale di Sommer. Per principio, per come anticipa il movimento ed il tiro di Yamal sembra molto la parata di Julio Cesar su Messi nel 2010».