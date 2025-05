Di Canio: «Inter, tensione motivata. Il Parma può far male al Napoli!»

La trentasettesima giornata di Serie A è pronta a regalare forte emozioni. Paolo Di Canio si sofferma sulle gare di lotta scudetto, con Inter e Napoli rispettivamente impegnate contro Lazio e Parma.

NOMI TRA LE STELLE – Paolo Di Canio, intervenuto nello studio di Sky Sport 24 prima di Inter-Lazio, dichiara: «La squadra di Simone Inzaghi ha due settimane prima della finale di Champions League e quindi ha tempo. Anche eventualmente di un piccolo acciacco fisico, a meno che non succedano cose clamorose. Attenzione per tutti, perché sedici si giocano la possibilità di entrare a partita in corso. Quindi il paradiso, il loro nome tra le stelle».

Dalla Champions League al campionato: le speranze dell’Inter in questo finale di stagione

TENSIONE – Paolo Di Canio, poi, si sofferma su quello che accadrà stasera, in contemporanea, a San Siro e al Tardini di Parma. Sulla lotta scudetto di Inter e Napoli l’ex calciatore spiega: «Quella contro la Lazio è una partita che giochi con tensione diversa. Se l’Inter fosse arrivata a -3 dal Napoli, come settimane fa, sarebbe stata solo un’amichevole speranzosa. Invece stasera ci dev’essere la tensione, anche perché sanno quanto è difficile la partita di Parma per il Napoli stasera. C’è un Parma in ripartenza che può mettere in difficoltà e se la giocherà».