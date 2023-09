Di Canio: «Inter solida ed equilibrata. Favorita sul Milan ma il derby…»

L’allenatore Di Canio analizza la situazione di Inter e Milan, che dopo la sosta di sfideranno nel derby di Milano. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di Radio Sportiva.

VANTAGGIO – Cresce l’attesa a una settimana dal derby di Milano. Sull’argomento e sulle due avversarie in campionato Inter e Milan si esprime Luigi Di Canio: «L’Inter per il terzo anno consecutivo mi pare giusto che sia considerata fra le favorite. Su questo non c’è dubbio. Il Milan ha fatto una campagna acquisti sontuosa. Quindi deve ritenersi fra le candidate per lo scudetto. Mi pare logico aspettarsi un campionato di altissimo livello. L’Inter è una squadra solidissima perché, avendo anche dato via alcuni giocatori importanti, si sono ricreate delle situazioni di equilibrio anche nello spogliatoio. Questo va a tutto vantaggio del rendimento in campo. In questo momento è una squadra a punteggio pieno, che non ha subito gol. Quindi per la sua condizione psicologica è favorita nella sfida contro il Milan. Però il derby è sempre il derby».