Di Canio: «Inter può far male al Manchester City! Haaland? Una differenza»

L’Inter, impegnata questa sera sul campo del Monza, ha un pensiero rivolto ovviamente anche all’esordio in Champions League con il Manchester City, come dimostra la formazione scelta da Inzaghi. Di Canio fa il punto sui numeri assurdi di Haaland e su come i nerazzurri possono far male alla squadra di Guardiola

MACCHINA DA GOL – L’Inter di Simone Inzaghi riprende il suo cammino in campionato questa sera a Monza, ma il pensiero è rivolto anche al prossimo esordio in Champions League, fissato per mercoledì in casa del Manchester City. Paolo Di Canio parla di Erling Haaland, che nonostante il recente lutto subito non ha deluso: «Haaland ha voluto giocare, lo ha detto Guardiola. Nel dramma e nella rabbia che poteva avere (è morto un carissimo amico di famiglia, ndr) è riuscito a fare un gol raffinato. Ha la concentrazione e la bravura per farlo. Sa anche dosare il tocco quando vuole, è un giocatore fantastico e l’Inter lo sa. Lo ha incontrato e fermato bene, però era a fine stagione, qui gioca in casa ed è un’altra storia. Ma l’Inter ha le armi per colpire. Inzaghi avrà fatto il suo piano tattico, non vorrà snaturare la sua squadra e fa bene».

CORAGGIO – L’Inter, secondo Di Canio, può fare male al Manchester City: «L’aspetto che può dare fastidio al Manchester City è che ai difensori dell’Inter non piace difendere nell’area di rigore ma preferiscono farlo lontano dalla porta. E con i quinti che hai puoi far soffrire il City, con il rimorchio dei centrocampisti che sanno calciare da fuori può dare fastidio. L’Inter non potrà avere il controllo, noi speriamo di sì ma è difficile pronosticarlo. Potrà avere tante occasioni e quelle volte che arriverà in porta se la deve giocare perché ha due punte che si sanno scambiare di pozione. Questa squadra può rubare i tempi alla tecnica del City e può andare a colpire. Servirà coraggio».